Barça i Juventus pacten l'intercanvi entre Arthur Melo i Pjanic

La primera plantilla del FC Barcelona va combinar ahir el treball de camp amb el de gimnàs en la penúltima sessió setmanal abans d'afrontar el partit de demà a Balaídos contra el Celta (17:00 ).

Es tractava d'una sessió regenerativa per ajustar les càrregues de treball després que l'equip de Quique Setién hagi disputat quatre partits en els últims deu dies. Paral·lelament als despatxos també s'acceleren les negociacions i ahir va trascendir que Barça i Juventus ja tenen un acord total per intercanviar-se Arthur i Pjanic. El brasiler ha estat valorat en 70 milions i el bosnià, en 60, amb la qual cosa els blaugranes hi guanyaran 10 milions en l'operació. Per altra banda, Arturo Vidal va assegurar que el seu equip té les «condicions» per poder revalidar el títol de Primera, com un bon ambient al vestidor, tot i que ara són segons per darrere del Madrid.