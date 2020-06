El Llagostera reforça la defensa amb el central Julen Monreal (La Nucia)

El Llagostera va anunciar ahir la incorporació de Julen Monreal, central procedent de La Nucia, de 26 anys, que es converteix en el segon fitxatge del club blaugrana després de l'arribada d'Andreu Guiu, del Prat. El defensa navarrès, d'1,93 m d'estatura, es va formar al CD Pamplona per posteriorment militar en equips de la seva regió com el Peña Sport i el Mutilvera, a Segona B. Més tard va passar per les files de l'Ontinyent i l'Oviedo Vetusta, i ara estava a La Nucia, on aquesta temporada ha sigut rival del Llagostera al grup III de la categoria de bronze.

Amb aquestes dues incorporacions més les renovacions anunciades -Pitu Comadevall, Christian Dieste, Gil Muntadas, Marcos Pérez, Aimar Moratalla, Kuku Kanteh, Sascha Andreu i Lucas Viale-, el Llagostera ja té 10 jugadors confirmats per la pròxima campanya.