La permanència s'escapa a vuit punts per a l'Espanyol

La permanència de l'Espanyol a Primera divisió comença a semblar una utopia després d'una jornada nefasta pels interessos blanc-i-blaus. Si dimecres era el Celta qui feia saltar la banca a Sant Sebastià, ahir l'Eibar va tombar el València, i aquests resultats, combinats amb la derrota espanyolista al camp del Betis, deixen els llocs de salvació a vuit punts, ni més ni menys, quan només en resten 21 (7 partits) en joc. I quins partits, amb rivals com el Madrid, diumenge que ve, la Reial Societat, i el Barça, per davant.

Una defensa molt tova a la sortida d'un corner, tot just quan començava la segona part, va permetre Marc Bartra batre Diego López. Canales va posar la pilota a l'àrea i el central català del Betis va rematar sense gaire oposició, tot i que el VAR va revisar la jugada per si hi havia hagut una possible falta. Abans de rebre aquest cop l'Espanyol s'hauria pogut avançar a la primera part en una contra de Calleri. El davanter, però, es va entretenir massa i l'acció va marxar a corner.

Un triple canvi, amb l'entrada de De Tomás, Wu Lei i Melendo, va donar un altre aire a l'Espanyol, tot i que no va trobar l'empat, i l'efecte es va acabar esbrevant. La clamorosa errada del davanter xinès al minut 89, rematant sol al cos del porter una mil·limètrica centrada de Nico Malamed, quan tenia tota la porta per a ell, és el fidel reflex de l'estat de l'equip blanc-i-blau, cada cop més a prop de Segona divisió.