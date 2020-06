Stuani, Ignasi Miquel, Riesgo i Juanpe són intocables en aquest retorn a la competició

El retorn a la competició s'acostava i la majoria dels jugadors del Girona, inclòs el tècnic Pep Lluís Martí, coincidien en una cosa. Davant un calendari tan apretat i condicionat per les circumstàncies, gaudir d'una plantilla àmplia com la que hi ha aquesta temporada a Montilivi podia ser un avantatge respecte d'altres equips, fins i tot rivals directes en la lluita per l'ascens. No han acabat d'acompanyar fins ara els resultats, malgrat que la línia és ascendent i el pessimisme de fa pocs dies ha quedat un xic ensorrat gràcies a la victòria i les sensacions del dimecres contra el Numància. Ara bé, és cert que Martí i el seu cos tècnic han aprofitat aquests quatre partits per fer aparèixer una bona colla de futbolistes, tot trobant la fórmula i l'encaix necessari per passar amb nota el present i afrontar amb garanties el futur a curt termini. S'han repartit minuts, però no per a tothom. Encara que els partits s'han anat succeint i així serà fins que la lliga abaixi la persiana, més d'un intocable es resisteix a marxar de la gespa. Passarà això factura?

Des que la competició alçava de nou el teló ara fa just dues setmanes, el Girona ha jugat quatre partits: Las Palmas (0-0), Racing (0-0), Elx (1-0) i Numància (2-0). Ho ha fet amb una diferència de només 12 dies. En aquest periode de temps, Martí ha fet servir 22 futbolistes diferents. Quatre d'ells ho han jugat tot. Els 360 minuts, sense descansar-ne ni un. Es tracta del porter Asier Riesgo, els defenses Ignasi Miquel i Juanpe Ramírez, i el davanter i pitxitxi Cristhian Stuani. L'altre jugador que ha superat la barrera dels 300 minuts és Borja García, amb 304. El madrileny ha sigut sempre titular, però ha estat substituït en tres ocasions. Aquestes dues setmanes mal comptades han servit també per viure el debut de dos futbolistes amb la samarreta blanc-i-vermella. El migcampista Ibra Kebe va estrenar-se a Las Palmas, mentre que l'atacant uruguaià Joaquín Zeballos va tenir una estona al camp de l'Elx. Aquí se li pot sumar el retorn de Valery Fernández. Lesionat de gravetat el juliol passat a Anglaterra, l'aturada de la competició li ha anat bé per posar-se al mateix ritme dels seus companys. És un més al vestidor i acumula 59 minuts en aquesta represa del campionat.

El parèntesi també l'ha aprofitat Samu Sáiz per fer un reset. Cridat a ser important i una peça diferencial, fins al març s'havia mostrat bastant irregular, amb actuacions de tota mena. No va jugar a Las Palmas perquè estava sancionat, però un cop ha estat disponible Martí no s'ho ha pensat dues vegades. Suma 243 minuts i s'ha fet seu un lloc a l'onze amb actuacions de mèrit i també un gol. La línia creixent també la dibuixen Àlex Granell i Christian Rivera, cada cop més sòlids al mig del camp. Això ha jugat en detriment de Gumbau i Diamanka, titulars a Las Palmas però cada cop amb menys protagonisme. Aday i Jairo són els comodins per excel·lència; Gallar ha desaparegut del mapa (inèdit els dos últims partits) i Mojica ha estat un dels més assenyalats. Ara bé, això no s'atura i demà, nova prova de foc. I noves rotacions?