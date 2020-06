València-Baskonia i Barça-Burgos, semifinals d'una lliga ACB amb el Madrid eliminat

La Fase Final de la Lliga Endesa que s'està disputant a València va conèixer ahir els encreuaments de semifinals, amb el Barça-Burgos i el València-Baskonia, a les 17:00 i les 20:00 hores de demà a La Fonteta. No hi va haver miracle per al Reial Madrid, que en veure la victòria del València davant del Gran Canària (97-81) va afrontar ja eliminat el seu intrascendent duel contra el Saragossa que tancava la jornada.

Abans, el Burgos havia complert davant MoraBanc Andorra (88-86). Els andorrans van arribar a dominar de 16 però van acabar claudicant mentre el Burgos confirmava el seu històric primer pas a semifinals de la Lliga Endesa, com a segon de grup. Tot seguit, el València va complir amb la seva missió per estar a les semifinals, el que va suposar l'eliminació de el Reial Madrid, abans de jugar.

El vigent campió va quedar sense opcions de cara el seu duel davant Casademont Saragossa, mentre que el València va avançar com a primer de el Grup B. Per això, el conjunt taronja, campió de l'ACB el 2017, es va citar amb el Baskonia a les 20:00 en la segona semifinal de demà. La final serà el dimarts 30 a les 20:00. Tots els partits, per Vamos de Movistar+.