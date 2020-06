Arnau Rovira abandona el Sarrià

Arnau Rovira, tota una institució al Sarrià, on hi ha jugat des dels 4 anys, no seguirà la temporada que ve per motius laborals. Rovira treballa al restaurant Vora Estany de Banyoles, on li han donat més responsabilitats, i ha decidit aprofitar l'oportunitat. Ja aquesta temporada el jugador del Sarrià ha hagut de fer alguns equilibris per combinar la feina amb la pràctica de l'esport, tot i que després de celebrar l'ascens a Plata en les fases de Sòria, ha pogut complir el somni de debutar i competir a la segona categoria de l'handbol espanyol. De moment Rovira s'agafa un any sabàtic de la pràctica de l'handbol i no es descarta que pugui retornar al club en el futur.

De moment al Sarrià han arribat tres altes, Guillem Lozano, un cop acabada la seva aventura a Austràlia, Aleix Toro, porter que ve de jugar al Balonmano Burgos (equip de Divisió d'Honor Plata la propera temporada) i Aleix Martínez, en la posició de primera línea ofensiva.

Així mateix des del club s'havia informat que la propera temporada no seguiran els jugadors de la plantila del primer equip: Pau Guitart (porter), Pau Palacios (extrem esquerra), Sergio García (pivot), Isaac Alemán (extrem esquerra). En aquesta llista de baixes cal afegir-hi ara la d'Arnau Rovira, una peça destacada en els esquemes de Salva Puig, per la incompatibilitat amb la feina.