El Barça fracassa a Balaídos

Un gol de Iago Aspas a dos minuts del final va frustrar la victòria del Barcelona (2-2), que se'n va anar de Vigo amb un punt decebedor i insuficient en la lluita que manté amb el Madrid per guanyar la Lliga. La batalla queda ara a expenses dels blanccs, que visiten aquesta nit l'RCDE Stadium de l'Espanyol. El Barcelona ha dormit líder amb un punt més, tot i que avui es podria veure de nou segon, dos per darrere, si l'equip de Zidane no falla a Cornellà. El mal podia haver estat més gran per al conjunt de Quique Setién. Nolito va fallar gairebé a porta buida l'última acció del partit. El Barcelona va respirar.

Luis Suárez va recuperar un protagonisme en la competició amb el qual no comptava abans de la crisi del coronavirus, quan una operació al genoll dret el deixava fora dels camps. L'aturada el va reactivar per al Barcelona. A Vigo es va retrobar amb el gol, però no en van fer prou per accentuar la pressió al seu màxim rival. Setién va abordar l'assalt a Balaídos emparat en la frescor dels seus joves. Riqui Puig i Ansu Fati van formar part del seu onze en detriment de Griezmann, cada vegada més qüestionat.

D'entrada el Barça va firmar uns bons minuts, tancant al Celta, més especulatiu. Un cop de cap al travesser de Gerard Piqué després d'un servei de córner de Leo Messi va ser el primer avís. El pes el duia el conjunt de Setién que va trobar el premi als vint minuts en una acció a pilota aturada.

Una falta a la frontal. Ideal per Messi però que té ja en alerta a tots els seus adversaris. En lloc de tirar l'argentí va enviar una centrada mil·limètrica a l'àrea petita. Allà hi havia Luis Suárez que de cap va enviar la pilota a la xarxa. Era el primer des de gener d'aquest any, quan havia anotat contra l'Espanyol. El Celta, inèdit fins llavors en atac, va reaccionar. Hauria pogut empatar després d'un error en la sortida de la pilota de Ter Stegen i després amb un xut al pal de Brais Méndez seguit d'un altre remat de Iago Aspas.

El duel es va accelerar després del descans, quan el Celta va trobar l'empat. Va ser en un robatori de pilota al mig del camp que va propiciar la contra local i va enxampar la defensa del Barcelona descol·locada. Okay Yokuslu va accelerar, va reptar Piqué i va trobar Smolov sol, que va empènyer la pilota a la xarxa.

Amb el partit més enllà de l'hora de joc i amb el cansament com a amenaça, la connexió entre Messi i Suárez va reaparèixer per alleujar Setién. Va ser en una centrada a l'àrea de l'argentí que l'uruguaià va culminar com és habitual. Creuat, ras, fora de l'abast de Blanco per posar per davant una altra vegada el Barcelona i dilapidar l'angoixa (1-2).

Ter Stegen va aparèixer a deu minuts de la fi per respondre a un xut ras, enganxat al pal de Nolito. Va ser una advertència local, que va aconseguir l'empat amb una falta des de la frontal executada per Iago Aspas. Podia haver guanyat el Celta en l'última jugada del partit però Nolito no va estar encertat per superar Ter Stegen que es va fer gegant i va neutralitzar un mal tir de l'atacant de Vigo. 2-2 i punt insuficient per a un Barça en mans del Madrid.