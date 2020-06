«Estem contents però en volem més per arribar el més amunt possible»

Pep Lluís Martí va aplaudir la victòria de dimecres i la imatge oferta per l'equip, però al mateix temps va avisar que avui a Màlaga el Girona es trobarà un rival «molt necessitat» i que si es vol pujar ara no és el moment de relaxar-se.



convocatòria



«Tenim una plantilla àmplia i hem de decidir qui viatja en funció de cada partit, de la idea que tenim i les circumstàncies. Hem convocat uns altres 23 jugadors per Màlaga. Maffeo no hi és perquè encara està lesionat, mentre que tant Mojica com Gallar es queden fora per decisió tècnica».



vestidor alliberat



«No estarem del tot alliberats fins que no aconseguim el nostre objectiu. Hem d'anar a sumar els tres punts contra un rival molt necessitat, com ho estem nosaltres. Ens generarà molts problemes perquè li agrada tenir la pilota, aprofitar la seva velocitat i jugar als espais».

estat anímic



«Guanyar el Numància ens ha donat confiança. Ens ha permès saber per què hem guanyat, perquè hem fet les coses bé. Vam estar molt encertats en l'aspecte defensiu. Alhora vam tenir personalitat amb la pilota. Ens dona confiança pels propers partits però també som realistes. Ja ho hem oblidat. Ara tenim un altre cop 95 minuts en què hem de competir cada jugada».

el màlaga



«Ens trobarem un rival que voldrà tenir la pilota i que buscarà guanyar-nos precisament fent això, a través de tenir la possessió. Té molta velocitat i mirarà d'aprofitar els espais. Què hem de fer? Com ha quedat clar no es pot tenir el control durant tota l'estona. Haurem d'intentar dur el tempo del partit el màxim de temps possible, imposant un ritme alt, buscant les transicions i els espais».

el mig del camp



«Funciona pel nivell de solidesa que l'equip està mostrant tant a nivell ofensiu com també defensiu. A això li hem de sumar l'encert a l'hora de fer passades, a l'haver donat més velocitat de circulació de pilota, i més presència a l'àrea. Això ens està donant moltes coses. Com també recollir les segones jugades, que ens permet tenir més continuïtat».



rotacions



«No sóc partidari de fer molts canvis de bon inici, però sí de fer-los durant el partit. Incloure d'entrada a quatre o cinc jugadors que no tenen el mateix ritme que la resta no és el que més defenso. Ara bé, pot ser que es produeixi. Tot va en funció de les molèsties, del cansament, dels minuts a les cames... Veurem quin és el desenvolupament del partit».

més moral i alegria



«Sí, però com he dit abans no hem de perdre de vista quina és la realitat. El que vol aquest vestidor és arribar el més amunt possible. Per fer-ho no podem desviar l'atenció de la competició. Tenim punts perduts que els volem recuperar. Per això no podem relaxar-nos. Ha pujat la confiança al vestidor. Però una cosa és la confiança en la feina ben feta i l'altra és que tot ens sortirà bé a partir d'ara només perquè hem guanyat un partit».



la destitució de guti



«Sempre sorprèn quan passen coses així. Els entrenadors, si guanyem partits som els millors i si no, som molt dolents. L'únic en què ens centrem és en fer bé la nostra feina. Segurament ens equivocarem, però ho fem tot amb la màxima mentalitat. Situacions com les de Guti o Abelardo em criden l'atenció».

samu sáiz



«És un jugador important, que ens ha donat cada vegada més coses. Té capacitat i qualitat. Això és el que ens aporta: conducció, velocitat, la seva manera de cercar la porteria rival... Ho hem d'aprofitar cada dia més. És just això el que li dic. Està en un bon moment però és evident que ve acompanyat per tot el grup.



calavera i oliván



«D'ells espero el que m'han estat donant durant tota la temporada als entrenaments. No sabem si jugaran d'aquí a dues o tres jornades. L'altre dia ens van donar un gran rendiment. Estan preparats».