El millor moment per donar continuïtat a les bones sensacions

Al Girona se li demanava guanyar. Jugar bé, atacar, dominar, sotmetre els rivals. Oferir arguments que justifiquessin la seva candidatura a l'ascens. O el que és el mateix: gairebé tot allò que no s'havia vist ni a Las Palmas ni contra el Racing. La millora al Martínez Valero d'Elx de la setmana passada va servir de ben poc. La passa endavant la va deixar en un no-res una clamorosa errada defensiva. Per fi, dimecres s'abraçava de nou la victòria. Tres punts que venien acompanyats d'un futbol notable, d'una solidesa al darrere cada cop més consolidada i de bones prestacions. Però amb això no n'hi ha prou. Sí, si pregones el conformisme. Però és que a Montilivi s'ha venut des de l'estiu passat que pujar era una obligació. Amb l'ascens directe encara massa lluny, atrapar el play-off és una necessitat. Com més amunt a la classificació, millor. Per tant, no n'hi ha prou amb un bon partit contra el Numància, el pitjor equip del moment a la Segona Divisió. «No ens podem relaxar», deia ahir Pep Lluís Martí. I té tota la raó. La injecció de moral que va suposar el partit de dimecres ha de tenir continuïtat aquesta tarda a La Rosaleda (19:30 hores), on al Girona l'espera un Màlaga «molt necessitat». Millorar les prestacions a domicili i encadenar la segona victòria consecutiva serà clau per afiançar la promoció i per pressionar encara més els seus immediats rivals: Osca i Almeria.

Poc amant de les rotacions, a Martí li va agradar el que va veure el dia de Sant Joan i no prepara massa canvis a l'onze. Sí que hi ha hagut alguna petita sacsejada a la convocatòria. Pablo Maffeo continua lesionat i no jugarà, pel que Jordi Calavera ocuparà el lateral dret. Tampoc hi serà Johan Mojica, clarament assenyalat per les seves últimes actuacions. Ja no va aparèixer amb el Numància i avui no se l'espera. Oliván serà l'escollit en banda esquerra. Un altre dels descartats és Àlex Gallar, també per decisió tècnica. El rendiment de l'egarenc està lluny del que s'esperava i el cos tècnic han preferit que es quedi a Girona. En canvi, els tres porters (Riesgo, Juan Carlos i també Suárez) han viatjat. Stuani, pitxitxi amb 24 gols, tornarà a ser titular. Encara que enllaci els últims 360 minuts. Com ho han fet Juanpe, Ignasi Miquel i el propi Riesgo. Sembla que tots formaran part de l'onze. També Borja García i Samu Sáiz. Futbolistes cridats a marcar les diferències i que, després d'uns mesos de no connectar, s'han acabat trobant perquè l'equip en surti beneficiat. Rivera té tots els números de repetir com a pivot més defensiu, secundat per Granell. Caldrà veure si Aday repeteix o si Martí aposta per un altre home de banda com Valery o Jairo.

Menys marge de maniobra té Sergio Pellicer, entrenador del Màlaga. Disposa de només 18 futbolistes del primer equip i uns quants d'ells estan lesionats. Són baixa Luis Hernández, Aarón Ñíguez, Dani Pacheco i Badr Boulahroud, i també els joves del filial Luis Muñoz i Hicham Boussefiane. L'única novetat és el retorn de Tete Morente, absent a Lugo per contracte. L'equip acumula sis jornades sense conèixer la victòria i té el descens cada cop més a prop.