El patinatge ja mira cap al 2021

Lleida, que ja havia acollit el campionat de Catalunya que no s'havia pogut celebrar a Fontajau pels desperfectes del temporal Glòria, havia de ser la seu, el cap de setmana del 14 i 15 de març, de l'estatal de patinatge en grups de xou. Però Barris Nord, aquells dies, va restar desert, com els carrers de tot Espanya després que Pedro Sánchez decretés l'estat d'alarma i el confinament de la població com a mesures de xoc per combatre la propagació del maleït coronavirus. Tres mesos i mig després, el patinatge també es troba en plena desescalada cap a una nova normalitat que, per exemple, podria fer que la temporada que ve molts clubs repetessin les coreografies que aquest any el virus ha deixat penjades.

El director tècnic del CPA Olot, Ricard Planiol, admet que «tot i que no ho hem fet mai, el reglament ens ho permet» i tampoc ho troba descartable. Aquest 2020, amb Trampa Mortal, l'equip garrotxí havia recuperat l'hegemonia tant al campionat de Girona com al de Catalunya, els únics que s'havien pogut disputar, per davant del CPA Girona, que el 2019 ho havia guanyat tot. Planiol recorda que «la inversió econòmica en els tres xous que portem és important i no hem pogut esgotar totes les possibilitats de classificació. Ens ho plantegem, tot i que tampoc ho hem estudiat en profunditat». Quan el pla de desescalada de Pedro Sánchez va permetre que es fessin entrenaments esportius, l'Olot va tornar a posar-se els patins. Això sí, eliminant part de les figures i dels elements de contacte perquè les sessions s'han de fer encara primant la distància social.

Els tornejos pendents d'aquest 2020 estan ajornats, a nivell internacional, i només queda per veure si la Federació Espanyola aposta per fer l'estatal a finals d'any o l'ajorna també pel 2021 (i aleshores en faria dos). Per això els clubs tenen ja la vista posada en la següent temporada, amb l'esperança que la situació s'hagi normalitzat i la competició es pugui reprendre sense contratemps. Els Rollers Games de Buenos Aires es faran el 2022.

Nuri Soler, l'entrenadora del CPA Girona, també veu «dificil» impulsar una nova coreografia pel 2021: «la tendència de molts clubs serà repetir, perquè les despeses que suposa només una prova d'atrezzo són elevades. Hem d'esperar i veure com evoluciona tot». El Girona presentava aquest curs el disc Ella, després que el 2019 el club hagués fet història guanyant-ho tot amb Bacterium.