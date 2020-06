Barça i Baskonia, a buscar l'ACB

El Barça i el Baskonia es disputaran demà (20.00, Vamos) el títol de la Lliga Endesa. Els blaugranes es van plantar a la final després de derrotar el San Pablo Burgos (98-84), a la primera semifinal disputada a la Font de Sant Lluís de València. Més tard l'equip basc es desfaria dels amfitrions (73-75) per citar-se amb els de Pesic al partit decisiu pel títol.

Després d'un partit equilibrat fins al descans (43-41), amb una bona reacció dels de Joan Peñarroya que demostraven per què s'havien plantat a la penúltima ronda per primer cop a la seva història i s'havien carregat el Reial Madrid, els de Svetislav Pesic van treure la seva millor versió per trencar el partit al tercer (29-17), que els va donar un còmode avantatge (72-58 ). Al quart final, el Barça va aconseguir una màxima diferència de 19 punts (83-64) i va segellar una còmoda victòria per 98-84. El màxim anotador del partit va ser Nikola Mirotic amb 18 punts en 17 minuts jugats. El rival del conjunt blaugrana a la final de demà serà el Baskonia, que va tombar el València (73-75).