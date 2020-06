Martí: «Ho hem intentat fins el final, no hem abaixat els braços en cap moment»

Pep Lluís Martí confia en el seu equip. Sempre ho ha fet i ho manté fermament. La derrota d'ahir a La Rosaleda (2-0), on el Girona va demostrar per enèssima vegada els problemes que té a domicili, dificulta una mica més l'objectiu però al vestidor tothom hi creu. Lluny del que significa no puntuar a la classificació, l'entrenador va destacar que els jugadors «van donar la cara, tot i les adversitats». És per això, que Martí està «molt emprenyat» perquè s'ha perdut i «només serveix sumar de tres en tres». El seu crèdit torna a quedar qüestionat.



la derrota



«Avui ho hem intentat una altra vegada i hem tigut ocasions amb un jugador menys. L'equip no ha abaixat els braços en cap moment. Sobretot, a la primera part amb dues ocasions clares i un gol de Stuani que ha sigut anul·lat per fora de joc. Ho hem intentat fins al final. El partit ha començat molt bé per a nosaltres, però en Borja (García) no ha pogut acabar la clara ocasió que ha tingut».



l'expulsió de rivera



«No he vist l'acció, però si el VAR ho considera no ho canviarem. En canvi, hem tingut una una falta a en Samu (Sáiz) que l'he vist de molt a prop i a mi m'ha semblat que era targeta vermella. Hem d'analitzar el que hem fet bé durant el partit i el que no. Hem perdut la pilota en una contra aprofitada pel rival i això ho hem de corregir. Avui pens sentim perjudicats amb les decisions arbitrals».

hi ha càrrega de minuts?



«Personalment, no tinc la percepcio que la manca de descans passi factura a l'equip. És evident que avui hem fet un esforç més i que ha sigut molt gran perquè hem tingut un jugador menys durant bona part del partit. En conseqüència, els juagdors han acabat més cansats i per això els hem donat refresc després del descans. Rebre el segon gol tan aviat a la segona part ens ha complicat més el partit».



un partit condicionat



«L'expulsió d'en Christian (Rivera) al minut 22 ha condicionat tot el partit perquè no és el mateix jugar amb un menys tanta estona, que si et passa al final. Tot i així, ens hem d'adaptar a les circumstàncies i l'equip ho ha fet gaudint d'ocasions i tenint la pilota. Som un equip que vol reaccionar a l'adversitat. Si volem estar més amunt, hem de sumar també a fora de casa. Som a dalt a la classificació perquè som forts a casa, però això no ho és tot».



el vestidor, emprenyat



«Estem emprenyats perquè quan perds has d'estar emprenyat. No és el resultat que volíem. Les circumstàncies ens han dut a tenir dificultats, però, tot i així, hem tingut ocasions. No obstant això, només ens serveix sumar de tres en tres. Cada cop és més complicat però perdre no fa que tingui cap mena de dubte sobre l'equip. Soc una persona que mira la feina del dia a dia i com veig treballar els jugadors, estic convençudíssim que aconseguirem l'objectiu».



tot el pes per a stuani?



«Després de veure que encara podíem haver empatat, crec amb l'equip. Veient el seu treball, jo pensava que amb el 2-0 encara podíem haver igualat el marcador. La referència que tenim és en Cristhian (Stuani) i per això hem decidit mantenir-lo al camp».