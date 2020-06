Les sancions deixen a Martí amb poques opcions al pivot

Disposar d'una plantilla àmplia que permeti «tenir més de dos onzes» potser no serà un «avantatge respecte als altres equips», tal com comentava Christian Rivera abans de reprendre la competició. El migcentre defensiu va ser expulsat ahir a La Rosaleda amb una vermella directa al minut 22, després d'una dura entrada a Keidi Bare. L'asturià va complicar realment les coses a l'equip de Pep Lluís Martí, que va veure's sotmès pel Màlaga amb el marcador en contra i un home menys fins al tram final.

Per si això fos poc, Àlex Granell i Juanpe també van veure targeta groga i amb aquesta només els en quedarà una de marge en l'últim tram decisiu. El capità va replicar la decisió de l'àrbitre sobre la falta de Diego González a Samu Sáiz, que va acabar amb una groga per al central. Amb aquest panorama, Rivera es perdrà el partit d'aquest divendres contra el Saragossa (19.30 hores) per sanció. I, en conseqüència, el tècnic balear es queda amb poques opcions al mig del camp, havent-se de decidir per Gumbau i Diamanka o Granell.

Gumbau va ser titular als dos primers partits de la represa de la Lliga, de la mateixa manera que Diamanka. Els dos van tenir l'oportunitat després que els seus companys arrosseguèssin molèsties, però els dos empats a res amb el Las Palmas (0-0) i el Racing (0-0) van fer que Martí acabés apostant pel doble pivot Granell-Rivera. Tot just dimecres passat, Granell se sentia satisfet de poder tornar a tenir minuts.