Intercanvi per quadrar els comptes

El Barça va anunciar ahir la contractació del migcampista bosnià Miralem Pjanic, procedent del Juventus, a canvi de 60 milions d'euros, més cinc milions en variables, el mateix dia que es va tancar el traspàs de Arthur Melo al club torinès (72 milions més 10).

Pjanic, de 30 anys, firmarà per quatre temporades -fins a juny del 2024- i la seva clàusula de rescissió se situa en 400 milions d'euros. Com en el cas d'Arthur, Pjanic romandrà en el seu equip d'origen fins al final de la present temporada, ja que tant al Barcelona com al Juventus els queden per acabar els campionats de Lliga i la Lliga de Campions.

L'operació és interessant per a tots dos clubs, especialment per al Barcelona, que a causa de la crisi de la Covid-19 havia de quadrar els seus comptes amb una venda que li generés beneficis per alleujar la seva tresoreria.

D'aquesta manera, l'entitat blaugrana s'ha avingut a una barata, vendre Arthur, un futbolista amb projecció, de 23 anys, per 72 milions (10 més en variables), i comprar Pjanic, un futbolista de 30 anys, pel qual ha pagat 60 milions (5 més en variables). En el millor dels casos, els blaugrana es garantirien una plusvàlua de 17 milions d'euros, que serviran per amortitzar el fitxatge del bosnià durant els propers quatre anys.

Es tracta de la tercera venda del Barcelona en aquest curs, després de les tancades per Malcom (Zenit Sant Petersburg, 40 milions), Denis Suárez (Celta, 12,9 milions) i la cessió de Coutinho al Bayern de Munic (8,5 milions). A aquests 60 milions cal sumar-hi els 72 milions, com a mínim, de la venda d'Arthur Melo, la qual cosa suposa uns ingressos de 132 milions d'euros, vuit més dels pressupostats en traspassos. El migcampisa brasiler, de 23 anys, va arribar a Barcelona fa dos estius procedent del Gremi de Porto Alegre a canvi de 31 milions d'euros i uns variables de nou milions més.

Arthur ha participat en 71 partits com a blaugrana (47 a Laliga, 10 a la Copa, 13 a la Champions i 1 a la Supercopa d'Espanya) i ha marcat quatre gols en aquest període. En la seva etapa amb el Barcelona, Arthur Melo ha aconseguit una Lliga i una Supercopa.

Pjanic, nascut el 2 d'abril de 1990 a Tuzla, va iniciar la seva carrera professional en el Metz francès, on va arribar el 2007. El seu futbol el va portar a l'Olympique de Lió, un dels equips punters de la Lliga francesa, on va començar a despuntar i va ser un dels destacats de l'equip lionès que va aconseguir les semifinals de la Champions a la temporada 2009-10. A Lió va jugar tres temporades i el 2011 va signar pel Roma, on va jugar cinc campanyes, amb 200 partits, 30 gols i 40 assistències.

El seu palmarès va començar a engreixar-se quan va signar el 2016 pel Juventus, on ha aconseguit tres Lligues, dues Copes d'Itàlia i una Supercopa d'Itàlia. Es tracta d'un migcampista polivalent. Va jugar de mitjapunta en el Metz, d'interior en el Lió i el Roma, i de pivot al Juventus. Té bona arribada des de la segona línia i un bon cop a pilota aturada