Més ombres que no pas llums en el retorn del Girona a la competició

El convenciment de Pep Lluís Martí d'un hipotètic ascens a Primera del Girona aquesta temporada creix en proporció a les ensopegades que col·lecciona el seu equip. Qui sap si realment el missatge de l'entrenador és més aviat una tècnica de cara a la galeria per blindar el vestidor i injectar-li confiança quan més o necessita, o si realment hi creu cegament, per més que els jugadors acumulin arguments per pensar que hi ha molts números que el camí no acabi sent aquest. Per més llums que puguin aparèixer, les ombres ho acaben tapant tot. La millora sense premi a Elx, el partit amb el Numància i algunes estones a Màlaga no tapen els últims resultats. Impropis d'un equip que vol tornar a la màxima categoria i que disposa de la plantilla més cara i del pressupost més alt de tota la lliga per fer-ho. La nova normalitat no li prova gens ni mica al Girona, irregular durant bona part de la temporada, però ara cada cop més desesperat i víctima dels seus errors, sobretot des que ha tornat la competició un cop superat el parèntesi pel coronavirus. S'abraça encara el play-off i opcions de fer la promoció o fins i tot d'atrapar l'ascens directe encara n'hi ha al damunt de la taula, per més remotes que siguin en alguns casos. Temps hi ha per davant. Ara bé, és evident que els de Martí no han retornat a la competició de la millor manera possible i que hi ha uns quants aspectes a millorar si es vol fer alguna cosa de profit per no definir aquesta temporada com un fracàs majúscul.



un pobre bagatge



El cinquè pitjor equip des que s'ha reprès la competició

Deia el tècnic fa poques setmanes, com també algun jugador de la plantilla, que aquestes últimes onze jornades de lliga eren equiparables a un Mundial. «El volem guanyar», s'havia pogut sentir. El mateix Martí canviava el tòpic del partit a partit i el transformava, fixant l'objectius de centrar-se setmana a setmana. A l'hora de la veritat, el retorn del Girona a la rutina ha sigut molt pobre pel que fa els resultats. Difícil, per tant, guanyar aquest hipotètic Mundial quan en els cinc primers partits només s'acumula una victòria i un parell d'empats, a banda d'haver patit dues derrotes. Són 5 punts de 15. El cinquè pitjor registre dels 22 equips de la categoria. Només el Lugo, Extremadura, Numància i Racing es troben per sota. Tots ells, conjunts que actualment ocupen la part baixa de la classificació i que lluiten per no baixar a la Segona Divisió B.



gol, on ets?



Sense marcar en quatre dels últims cinc partits

Seguint en la mateixa línia de l'apartat anterior, després de cinc jornades, les que s'acumulen des que va tornar a posar-se en marxa la competició, el Girona és l'equip que menys ha vist porteria. Només dos gols a favor en 450 minuts. Sobta que, malgrat la teòrica qualitat dels futbolistes de la seva plantilla, sobretot a la part ofensiva, i de disposar del pitxitxi de la competició, Cristhian Stuani, els de Martí només han vist porteria contra el Numància i s'han quedat a zero davant el Las Palmas, Racing, Elx i Màlaga. Stuani acumula més de la meitat dels gols d'aquesta temporada (24 de 42) i la dependència continua sent enrome. L'uruguaià no ha descansat ni un sol minut des que es va reprendre la Lliga i això li està passant factura. L'aportació de la segona línia continua sent insuficient, mentre que cap dels centrals encara ha marcat en un partit de Segona enguany, cosa que està trobant a faltar, i molt, l'equip.



els minuts pesen



La profunditat de plantilla s'està fent servir com cal?

Aquest curs a Montilivi es disposa d'una de les plantilles més llargues i equilibrades des que l'equip milita al futbol professional. N'han tret pit els jugadors i també Martí, afirmant que aquest fet els pot servir d'avantatge per afrontar un tram final de temporada en què els partits s'amunteguen i hi ha més risc de lesió i fatiga per la calor i per haver vingut d'un temps d'inactivitat. Malgrat haver fet jugar a 22 futbolistes en les darreres cinc jornades, uns quants d'ells acumulen un grapat de minuts i se'ls comença a veure cansats. Haver jugat a Màlaga en inferioritat numèrica durant 70 minuts tampoc hi ajudarà gens. Ara està per veure si a partir de divendres i contra el Saragossa apareixen les rotacions o si Martí seguirà apostant per fer pocs retocs donant així continuïtat a la majoria de peces del seu onze tipus.



martí continua



El club manté la confiança en l'entrenador tot i la dinàmica

La continuïtat de Pep Lluís Martí, ara per ara, no perilla. Amb set jornades per davant, l'ascens encara possible i tenint l'equip situat en places de promoció, a Girona ningú ha decidit que la solució òptima per millorar els números passi per fer fora l'entrenador amb els pocs partits que queden. Es confia en el balear i el seu cos tècnic i s'espera acabar la temporada amb ell a la banqueta, sempre i quan no hi hagi un daltabaix en els partits immediats, cosa que podria replantejar el full de ruta inicial. Martí té la confiança del club, sent que té el suport dels qui manen i està convençut que acabarà el curs. De moment, divendres dirigirà el seu equip contra el Saragossa tot esperant signar una victòria de prestigi per tornar a mirar cap amunt.