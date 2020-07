Els abonats del Bàsquet Girona tindran un 40% de descompte en el carnet d'aquesta temporada

El Bàsquet Girona ha anunciat avui que els abonats de la passada temporada tindran un descompte del 40% en la tarifa base del carnet d'aquest nou curs 2020/21. "D'aquesta manera compensem els partits que es van perdre per la crisi sanitària i agraïm el seu suport", ha assegurat el club. D'aquesta manera els preus per abonar-se en el que serà l'estrena de l'entitat a la LEB Or són aquests, amb l'objectiu d'arribar als 2.000 socis i duplicar els que hi havia a Plata:

Ja abonats (renovacions fins el 15 de juliol):

Individual: 72 euros

Júnior (de 6 a 12 anys) 45 euros

Menors de 6 anys (gratis)

Noves altes (a partir del 17 de juliol)

Individual: 120 euros

Júnior: 75 euros

Familiar: 250 euros

Individual amb descompte (Abonats Uni, Girona FC, federats, jubilats, universitat): 84 euros

Júnior amb descompte (Abonats Uni, Girona FC, federats, jubilats, universitat): 52 euros

El club també ha anunciat que té previst jugar els partits com a local els diumenges a les 18h, i no com fins ara, els dissabtes, i que per això demanaran a la Federació que quan confeccionin els calendaris evitin situar partits de l'Uni i del Bàsquet Girona a casa el mateix cap de setmana. "Ens agradaria que cada diumenge hi hagués bàsquet a Fontajau", ha assegurat el director general, Xavier Gasau.