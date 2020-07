Eric Surís renova per un any a la banqueta de l'Spar Girona

L'Spar Girona fa oficial la renovació d'Eric Surís com a entrenador de l'Spar Girona. Surís va arribar al club la temporada 2016-2017 procedent del C.B. Salt, on dues temporades enrere havia assolit l'ascens de l'equip a Lliga EBA. Ara, després de diverses converses entre club i entrenador, s'ha arribat a un acord en tots els sentits per encarar la cinquena temporada a les files del club de Fontajau.

En les dues primeres campanyes al bàsquet femení d'elit va obtenir quatre meritoris subcampionats: dos a la Copa de la Reina i dos a la Liga Dia. La temporada 2018-2019, va aconseguir alçar el títol de lliga espanyola i la lliga catalana, a banda d'arribar a la final de la Copa de la Reina i les semifinals de l'Eurocup Women, sense precedents en el bàsquet femení català. També manté vigent el rècord del club de 17 victòries consecutives en lliga regular.

La temporada passada, no conclosa a causa de la COVID-19, es va aturar quan l'equip estava classificat en segona posició, a una victòria del líder a la lliga espanyola. Surís també havia classificat a l'equip pels quarts de final de l'Eurocup.

Amb aquest gest el club i el tècnic han escenificat un nou exemple del projecte continuista i sòlid que el club segueix madurant i consolidant pas a pas, tant en l'àmbit estatal com continental.

En declaracions, el director esportiu, Pere Puig, ha comentat que "la renovació de l'Eric ha sigut durant els darrers mesos. Les dues parts teníem clar des del principi que volíem treballar junts almenys un any més, però també teníem clar que hi havia bastants aspectes a polir; pensàvem les dues parts que la temporada passada no ens havia deixat un bon regust de boca i pensàvem que hi havia coses a millorar. Plegats, parlant sense la competició en curs ho hem aconseguit. Han sigut uns mesos de parlar molt i d'intentar arribar a conclusions que ens ajudessin a afrontar la temporada vinent. Per a nosaltres és una satisfacció comptar un any més amb l'Eric i poder encarar aquesta temporada amb les millors expectatives possibles."