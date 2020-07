Francisco: «Som a temps de fer coses molt boniques»

Francisco Rodríguez ha dirigit aquest matí la segona sessió com a nou entrenador del Girona. En acabat, l'andalús, tercer entrenador del curs -quart comptant l'interí Juan Carlos Moreno- ha fet les primeres declaracions com a nou responsable de la banqueta gironina. Ganes i molta ambició són algunes de les virtuts que desprèn un tècnic jove però molt preparat i que coneix bé la categoria. De pujar, s'hi és a temps, és clar, però primer cal assegurar el play-off, s'entén de les seves paraules.

El fitxatge

"Ha estat tot molt ràpid. Fa dos dies era a casa a la tarda veient molt de futbol tranquil·lament i quasi preparant un projecte per la temporada vinent. Va sorgir aquesta possibilitat i entenia que era el moment. Em sentia amb forces i sabia que venia a un molt bon club on encara som a temps de fer coses molt boniques. Lluitarem aquest temps que queda"

L'equip

Tots els equips de la part alta tenen angoixa per aconseguir l'objectiu i de vegades és difícil de dominar. Ens hem trobat un equip que ve de perdre 2-0 a Màlaga, que va ser un resultat que no preveien. Estan expectants. L'equip està bé. Va cinquè amb una puntuació fantàstica per aconseguir aquest objectiu. Nosaltres intentarem aportar el nostre granet de sorra per, en aquests partits que queden, poder assolir els punts necessaris que ens donin la possibilitat de jugar el play-off".

Segell

Ens centrarem a ser molt directes en el missatge. Tenim molt poc temps per treballar al camp. Mirarem de simplificar-ho tot durant molts pocs dies. Farem feina de pissarra, de parlar amb els jugadors sobre què volem d'ells...Molta analíta. Entre tots ho hem d'aconseguir".