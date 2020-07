Marc Gasol: «Farem un equip que engresqui a la gent»

Marc Gasol ha explicat aquesta tarda en una roda de premsa virtual amb els periodistes d'arreu del país que des del Bàsquet Girona s'estan "treballant diferents opcions" per al debut a LEB Or. El president no ha avançat gaires detalls de la pròxima temporada, però ha assegurat que la plantilla "engrescarà a la gent". "Estem immersos en la preparació de l'equip. En Jordi, en Calres, l'Oriol i jo estem sempre en contacte i treballem diferents opcions. Volem que l'equip tingui una identitat pròpia amb un ADN que s'identifiqui amb l'afició", ha dit.

Gasol també ha comentat que "la sortida de Fromento no va ser fàcil". "Havia estat a totes les posicions importants del club i ha representat a la perfecció el sentiment perquè l'ha vist néixer i ho ha viscut absolutament tot. Com a president vaig haver de prendre una decisió difícil, però ho va entendre perquè construir una cosa que no creus pot acabar sent perjudicial pel club", ha afegit. Amb el fitxatge de l'entrenador Carles Marco, el president està "il·lusionat" i "convençut" per seguir fent passos endavant.

Respecte a la plantilla, el Bàsquet Girona ja té l'assegurança dels capitans Albert Sàbat i Gerard Sevillano: "L'Albert tenia un any més de contracte i Sevillano era important seguir apostant per ell després del procés que ha fet. Té un marge de millora molt gran i volem que faci el camí amb nosaltres". Gasol ha repetit que la seva "il·lusió és retirar-me a Girona sigui a l'ACB, LEB Or o LEB Plata o on sigui. Egoistament, el meu objectiu és acabar allà. Vull fer una empenta a tota la comunitat del bàsquet de Girona des de la pista i vestir de curt un altre cop a Fontajau". A més a més, ha obert la porta al seu germà Pau, vicepresident del club: "hi ha coses més importants que si juga al Barça, als Lakers o al Bàsquet Girona. S'està recuperant de la lesió i el veig amb ganes de tornar a jugar".