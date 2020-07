El Bàsquet Girona vol 2.000 socis i a casa jugarà els diumenges a la tarda

La Federació encara està donant voltes a quin format donarà a la lliga, ni tan sols sap quants equips l'acabaran disputant, però a Girona la febre per la LEB Or s'ha començat a disparar. Tant, que el club ja té preparada la campanya d'abonats, al·legant que en les últimes setmanes han rebut moltes trucades interessant-se per quins protocols caldria seguir per adquirir el carnet de soci. Segons va anunciar el vocal de l'àrea social, Jordi Pons, l'entitat tindrà un reconeixement per a tots els abonats de la passada temporada, aplicant-los un 40% de descompte en la tarifa individual, «una manera també de compensar-los els partits que no van poder veure quan es va suspendre la Lliga per la crisi sanitària».

Veure el debut de l'equip de Carles Marco a LEB Or valdrà, per tant, 72 euros per als qui ja eren abonats, i 120 per a les noves altes. A partir d'aquí el club aplica diferents rebaixes en funció de les edats i també per als socis del Girona FC i l'Uni Girona, els federats, els jubilats i els universitaris. Els nens fins a sis anys podran obtenir el carnet de franc. El director general, Xavier Gasau, va donar per fet que podran tenir públic a Fontajau, tot i que caldrà limitar-ne l'aforament, i es prendran totes les mesures sanitàries i de distància social. El Girona es marca l'objectiu ambiciós d'arribar als 2.000 abonats, que voldria dir duplicar els que hi havia la temporada passada a Plata. Les 500 primeres altes es podran beneficiar d'una rebaixa del 20%.

Gasau també va anunciar que a partir d'ara els partits del Girona com a local es disputarien els diumenges a les 18 h, i no els dissabtes, com fins ara, a les 19 h. Parlaran amb la Federació, en aquest sentit, per aconseguir que els calendaris del Bàsquet Girona i de l'Uni no contemplin mai coincidències els caps de setmana. El preu de les entrades de general als partits serà de 10 euros. «Volem potenciar molt tot el que envolta els partits i donar-hi valor», va destacar el director general, que va confirmar que seguiran impulsant una àrea infantil a Fontajau per a la mainada.

Els abonats no rebran cap carnet físic sinó que l'entrada al pavelló anirà regulada a partir d'una APP. El club també va anunciar que llançarà una nova línia de productes de merxandatge i que hi haurà a la venda la samarreta del primer equip, de la marca Nike. Gasau no va descartar que poguessin trobar un patrocinador per al debut a Or. Els socis actuals que vulguin renovar el carnet no han de fer res i se'ls descomptarà per banc. Les noves altes, a partir del 17 de juliol.