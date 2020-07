Gasol: «L'equip engrescarà i tothom s'hi identificarà»

Marc Gasol vol situar Girona a l'elit del bàsquet. El seu objectiu no és cap altre que retornar tot allò que li va donar fa anys la ciutat i, de moment, va pel bon camí. El president del Bàsquet Girona va compartir ahir una estona amb els periodistes d'arreu del país en una roda de premsa «molt casolana» per videoconferència per parlar d'absolutament tot. Sobre el seu club i l'equip que debutarà a LEB Or la pròxima temporada no va donar gaires pistes, però va avançar que la plantilla «engrescarà la gent». «Estem immersos en la preparació de l'equip. En Jordi (Plà), en Carles (Marco), l'Oriol i jo estem sempre en contacte i treballem diferents opcions. Volem que l'equip tingui una identitat pròpia amb un ADN que s'identifiqui amb l'afició», va explicar. El més important per a Gasol és «moure massa social i que la gent se senti identificada amb la pista». Aquest és el «pilar» que sostenta tot el projecte.

Després de fitxar Carles Marco com a substitut d'Àlex Formento, Gasol va explicar que el nou tècnic dona «un pla molt gran» per a l'equip i que «la sortida de Formento no va ser fàcil». «Havia estat a totes les posicions importants del club i ha representat a la perfecció el sentiment perquè l'ha vist nèixer i ho ha viscut absolutament tot. Com a president vaig haver de prendre una decisió difícil, però ho va entendre perquè construir una cosa que no creus pot acabar sent perjudicial per al club», va dir.

Respecte a la plantilla, el Bàsquet Girona ja té l'assegurança dels capitans Albert Sàbat i Gerard Sevillano: «L'Albert tenia un any més de contracte i Sevillano era important seguir apostant per ell després del procés que ha fet. Té un marge de millora molt gran i volem que faci el camí amb nosaltres».

Marc Gasol va repetir que la seva «il·lusió és retirar-me a Girona sigui a l'ACB, LEB Or o LEB Plata o on sigui» i també va obrir la porta al seu germa Pau, vicepresident del club: «Hi ha coses més importants que si juga al Barça, als Lakers o al Girona. S'està recuperant de la lesió i el veig amb ganes de tornar a jugar».