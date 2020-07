Hamilton espera atrapar Schumacher en un Mundial de Fórmula 1 incert

El Mundial 2020 de Fórmula 1 arrenca finalment avui amb els entrenaments del Gran Premi d'Àustria, un inesperat punt de partida per al campionat més incert fins al moment. Lewis Hamilton (Mercedes) comença la cerca del seu setè títol que l'igualaria amb el pilot més llorejat de la història, Michael Schumacher.

Tres mesos i mig després que es cancel·lés in extremis el Gran Premi d'Austràlia per culpa de la pandèmia del coronavirus, la Fórmula 1 tanca al Red Bull Ring de Spielberg un període ple d'incerteses encara que Liberty Media sempre hagués mantingut el seu desig de córrer tan bon punt es pogués. Finalment, s'ha dissenyat un calendari inicial amb vuit curses per Europa que arrenca aquest cap de setmana amb dues cites seguides a Àustria. La tercera cursa serà al Gran Premi d'Hongria, del 17-19 de juliol, i després Silverstone acollirà una altra cita doble a partir del 31 de juliol amb el GP del 70 aniversari.