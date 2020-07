L'Uni iniciarà la Lliga Femenina el 19 de setembre i el Girona obrirà la LEB Or el 16 d'octubre

La Comissió Gestora de la FEB ha aprovat aquest divendres el Reglament General de Competicions i les Bases de Competició que regiran la temporada 2020/21 en les lligues més importants organitzades per la Federació Espanyola de Bàsquet: LEB Or, amb la presència del Bàsquet Girona, Lliga Femenina 1, amb l'Spar Girona, Lliga Femenina 2, amb el GEiEG Uni, EBA, amb Quart i Bisbal, i LEB plata, sense representació gironina.

A la LEB Or, la segona divisió masculina després de l'ACB, els 19 clubs participants es dividiran en dos grups de 10 i 9 equips i disputaran una primera fase composta per 18 jornades. A la seva conclusió, els cinc primers classificats de cada grup passaran a formar part del Grup de Classificació i els altres nou, del grup per la permanència.

Al final de la Lliga Regular, el campió de Lliga aconseguirà la primera plaça d'ascens a la Lliga Endesa ACB, mentre que la segona plaça es posarà en joc en el format Final Four després de la disputa d'una primera ronda de Playoffs. Els últims quatre equips del grup per la permanència baixaran a LEB Plata. La lliga començarà el 16 d'octubre i finalitzarà el 12 d'abril de 2021, mentre que la Copa Princesa d'Astúries es disputarà el 22 de gener.

En el cas de la Lliga EBA, els sistemes de competició s'han adaptat igualment al creixement en el nombre d'equips amb una sèrie de modificacions independents en cada un dels cinc grups el que ha derivat, per exemple, en l'ampliació dels Grups B i C de cara a la temporada que ve. El nombre final d'equips participants encara està pendent de les inscripcions.

Competicions femenines

Pel que fa a el bàsquet femení, una de les principals novetats de la Lliga Femenina Endesa serà la Supercopa d'Espanya, que es disputarà sota un nou format amb quatre equips, un d'ells l'Spar Girona, que hauran de superar una primera ronda de semifinals i una posterior final per poder fer-se amb el títol.

Un any més, la Copa de la Reina així com els Playoffs pel títol comptaran amb la participació dels vuit millors classificats al final tant de la primera volta com de la Lliga regular, mentre que a l'acabament de la temporada dos equips baixaran de categoria . La competició, que puja de 14 a 16 participants, començarà el 19 de setembre i acabarà del 21 al 28 d'abril amb la final, que es disputarà al millor de tres partits.

Finalment, la Lliga Femenina 2 serà la competició que adopti un canvi més gran, ja que creixerà fins a 36 clubs dividits en tres grups de competició (A, B i C). Cada grup jugarà sota el sistema de tots contra tots a doble volta el que donarà lloc a un total de 24 jornades de competició. Al final de la Lliga Regular, els quatre primers classificats de cada grup passaran a la Fase Final en la qual es posaran en joc dues places d'ascens. En la banda oposada, baixaran de categoria els últims classificats de cada grup i el pitjor classificat dels penúltims.