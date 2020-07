Andrés Díez, un reforç de luxe per a la porteria del Figueres de Salamero

El Figueres va engreixant la seva plantilla i ahir va anunciar una nova incorporació per elevar fins als catorze els jugadors confirmats fins ara per aquest curs. L'última incorporació és la del porter Andrés Díez, que aquesta última temporada ha disputat 26 partits a la Segona Divisió B amb el Prat. El lloretenc, de 27 anys, es va formar a la base del club de la seva ciutat i també al Girona. També ha vestit les samarretes de l'Hospitalet, Júpiter i Horta. «M'he decantat pel Figueres perquè des del primer moment ha demostrat molt interès per mi i m'ha posat totes les facilitats per firmar. El projecte en l'àmbit esportiu i de club és molt interessant», declara Díez.