Bassas arriba al Joventut per ajudar-lo a créixer i dur-lo «on es mereix»

El nou base del Joventut de Badalona, Ferran Bassas, va reconèixer ahir durant la seva presentació com a nou jugador verd-i-negre per als propers tres anys que sempre va tenir «la confiança que tornaria al Joventut» després de deixar l'entitat fa vuit temporades. Als seus 28 anys va dir que està «molt agraït» al club per confiar de nou en ell i va afirmar que torna a Badalona en una etapa de «solidesa i creixement» de club. El jugador espera que aquesta nova aventura de la seva carrera vagi «molt bé» i que el Joventut «continuï creixent». Va indicar igualment que el seu nou equip «fa un parell d'anys que lluita per estar a dalt i a poc a poc està creixent per ser on es mereix».