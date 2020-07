Hamilton domina sense oposició els primers lliures del GP d'Àustria

El pilot anglès Lewis Hamilton (Mercedes) va dominar ahir de principi a fi la primera jornada d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Àustria, prova que servirà com a inici del Mundial de Fórmula 1. Per la seva banda, Carlos Sainz (McLaren) va tancar el dia amb una desena posició. Hamilton, que arrenca la recerca del setè mundial que el permetria igualar amb Michael Schumacher, va dominar amb autoritat les dues sessions. El va seguir tant al matí com a la tarda el seu company d'equip, Valtteri Bottas. Una demostració que l'equip Mercedes ha tornat amb la força que el caracteritza. Sainz va ser quart al matí però després va perdre pistonada.