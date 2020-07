Animació fora de l'estadi i solitud a l'interior de Montilivi en un altre partit amb la grada deserta a Montilivi

El Girona-Saragossa, com tots els de Primera i Segona que s'estan disputant aquests dies per acabar els campionats que estaven pendents, es va jugar sense públic a Montilivi, una sensació que tot i que s'ha acabat normalitzant, no deixa de tenir un punt de raresa. Divendres, un cop més, la solitud de la grada només es va trencar per un reduït número de persones a la llotja, un altre de periodistes i fotògrafs, i els jugadors suplents distribuïts per la tribuna, amb distància social. La nota curiosa la van posar els membres de Jovent Gironí, que van tornar a situar-se a l'exterior del camp, en aquest cas a la part superior de gol sud, per animar l'equip de Francisco (a l'esquerre). A la foto de la dreta es pot veure el president del Girona, Delfí Geli, parlant amb el director general, Ignasi Mas-Bagà, mentre que a la central, els jugadors suplents ocupen la tribuna. L'estadi, que s'encamina al 50è aniversari (el celebrarà el 14 d'agost), acollirà dos partits més abans del final de Lliga contra Almeria (dijous) i Cadis. I després qui sap si encara vindran els play-off per tornar a Primera.