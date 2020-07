El Barça visita el Vila-real amb urgències a resoldre

El Vila-real i el Barça juguen avui a la Ceràmica un partit decisiu per a la Lliga, en el qual pot estar en joc el títol per als visitants, actualment a quatre punts del líder, Reial Madrid, i les opcions de jugar Lliga de Campions per als locals. A més, els dos equips arriben al partit amb una situació totalment contraposada, ja que el Vila-real ho fa en el seu millor moment de la temporada i el Barça, amb una crisi oberta.

La tornada del confinament li ha anat de meravella al Vila-real, ja que és, després del Reial Madrid, el segon millor equip d'aquest període amb cinc victòries i un empat en les sis jornades que s'han disputat. D'aquesta manera, els de la Plana Baixa tenen clares les opcions de jugar a Europa la temporada que ve, i dins d'aquesta possibilitat, segueixen amb opcions de ser a la Lliga de Campions. Per contra, el Barça no ha trobat el punt a aquest retorn, la qual cosa li ha fet perdre el lideratge de la competició i que, sumat al mal joc, ha posat el tècnic Quique Setién en el punt de mira i ha obert una crisi de vestidor i social.



Els casos Griezmann i Messi

Setién no acaba de trobar la tecla i ja es qüestiona la seva continuïtat per a la propera temporada. L'equip ni juga bé ni tampoc guanya i al preparador càntabre se li acumulen els problemes al vestidor. L'últim d'ells, amb Antoine Griezmann, a qui ha relegat a la suplència en els últims partits i va treure en el temps afegit davant el seu exequip, l'Atlètic, en un altre episodi marcat per la polèmica. Griezmann, però, apunta com a titular davant el Vila-real, un gest que permetrà al seu entrenador tancar la ferida. «Jo sempre he parlat de jerarquies, però no de jugadors indiscutibles. He parlat amb Griezmann. És un gran jugador per al club i per a l'equip. Quan jugava Griezmann em preguntàveu per Ansu i ara, a l'inrevés. No soc capritxós i tinc molt clares les jerarquies, però tots no poden jugar. És una decisió que assumeixo i em responsabilitzo», va dir el tècnic a la prèvia. Sobre el futur de Messi, que es planteja marxar el 2021, Setién va dir que «no vull especular amb el futur de Messi perquè no és la meva tasca. Al Leo el veig bé. Ell és conscient del que ha de fer en tot moment, no crec que influeixi l'edat en ell».