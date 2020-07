Cárcel: «No pujar aquesta temporada és perdre una gran oportunitat»

Les notes es posaran a final de temporada. Així ho va manifestar Quique Cárcel a la presentació de Francisco Rodríguez, el quart tècnic del curs i l'encarregat de mantenir viva la flama. La victòria contra el Saragossa (1-0) va canviar radicalment la situació de l'equip amb opcions reals d'aspirar al play-off -filant prim fins i tot a l'ascens directe- i, ara per ara, és l'únic que interessa. «Hem de pensar només amb nosaltres i intentar guanyar els cinc partits que queden, començant per l'Sporting. Des del realisme i la màxima ambició, som un equip que pot guanyar a qualsevol. Segur que tenim l'opció del play-off perquè tots els equips són irregulars des de la represa», apuntava ahir el director esportiu del Girona al programa Tot Gira de Catalunya Ràdio.

Cárcel és conscient que «no pujar és perdre una gran oportunitat» perquè «un director esportiu ha de tenir sentit comú i, marcats pels pressupostos, des del primer dia vaig dir que hi havia un objectiu». Tot i tenir una plantilla feta a cop de talonari, als gironins els està costant molt recuperar-se d'un «any passat, que va ser dramàtic». «Crec que tenim bons jugadors, però això on és una garantia. A Segona tots els equips són potents i és difícil guanyar. Hem d'aconseguir un objectiu que l'any passat se'ns va escapar d'una manera molt dolorosa. Si no l'aconseguim, això continua i s'ha de seguir treballant», va comentar.

Com bé diu Cárcel, per aconseguir l'objectiu s'ha de superar aquest dilluns a l'Sporting per encarar els altres dos partits de la setmana contra l'Almeria i el Lugo amb la moral alta. Sense oblidar que després encara queden el Cadis i l'Alcorcón. Tots ells rivals directes a la classificació o que lluiten per mantenir-se a la categoria.



Pendents d'aconseguir l'objectiu

El més probable és que els darrers cinc partits que queden de competició el Girona els disputi sense l'afició a l'estadi, tot i que d'una manera o altra sempre estigui ben present com va demostrar el Jovent Gironí divendres passat. «Hi ha un tema molt gros i que fa molt respecte. Aquests dies hi torna a haver rebrots i tot apunta que serà complicat veure afició a l'estadi. Això no vol dir que no passi, però la meva sensació és que no», comentava Cárcel. Un cop es doni per acabada la temporada, el director esportiu haurà d'afanyar-se a planificar la següent amb un munt de fronts oberts. Un d'ells és la continuïtat del pitxtixi Cristhian Stuani: «És difícil preveure què passarà d'aquí a un mes. Si seguim a Segona, el pressupost no serà el mateix. Moltes vegades són els propis jugadors els que volen aspirar a més i a projectes més ambiciosos. Ara mateix, però, no és el que hem de pensar i entre tots hem d'intentar-ho».