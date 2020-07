«Si la Copa Catalunya era un somni per al Bisbal, jugar a l'EBA no ho sé ni descriure»

Quina resposta han tingut a la campanya d'abonats que han engegat aquesta setmana?

En 24 hores vam tenir més de 60 inscripcions, o sigui que només puc dir que ens està anant molt bé. La gent de la Bisbal i del bàsquet, que ja tenia el costum de venir al pavelló, continuarà al nostre costat i s'afegiran més persones a la causa. Tenim clar que volem fer una cosa gran, que involucri el municipi, l'Ajuntament, la comarca del Baix Empordà... perquè som conscients de la dimensió que té jugar a EBA per a un club com el nostre.

Ha sigut una mica inconscient assumir el repte de fer el salt a la Lliga EBA justament ara?

Entenc la pregunta. Si es veu la nostra realitat des de fora, podria semblar-ho, però si veus el pavelló els dies de partit, com ens segueix la gent... més que una bogeria com a concepte per a nosaltres és un repte esportiu i organitzatiu com a club. Sempre, històricament, ens ha costat poc llançar-nos. El club va fundar-se el 1994, a la Bisbal hi ha hagut bàsquet des del 1963, amb diversos clubs, i aquell any tots es van unir en un. La temporada pasada vam mobilitzar entre 240/250 jugadors/es, gairebé fent la paritat, i per a nosaltres és també important difondre el bàsquet entre les noies. Fa un parell d'anys que tenim completes les categories femenines. En total disposem de 23 equips.

Què fa del Bisbal Bàsquet un club diferent?

Un sentiment de pertinença, la gent ho sent seu, la gent se sent important i s'hi implica. Partim de la humilitat i del bon rotllo entre tots.

Una mica com el Bordils d'handbol, per exemple?

El Bordils podria ser un cas semblant, sí, però més extrem perquè allà amb prou feines hi ha d'altres esports i els nois juguen a handbol i les noies a vòlei. A la Bisbal hi ha futbol i altres esports. Sobretot des de l'ascens a Copa Catalunya, a la Bisbal, la gent en parla i ho viu, això del bàsquet. Ens acostumem ràpid a les coses bones i a vegades veiem el pavelló amb 3/4 parts d'entrada i ens pensem que no ha vingut gent, però després vas a fora i t'adones de la sort que tenim. Acaba el partit i els mateixos rivals et diuen que el que tenim a la Bisbal és impagable. La gent anima des del respecte, tothom aplaudeix, es guanyi o es perdi, i tothom té ganes de quedar-se a cantar l'himne amb els jugadors a peu de pista.

Per què pujar a l'EBA ara?

És ben senzill: perquè ens ha sortit l'oportunitat. Ens van contactar per dir-nos que hi havia places vacants a la categoria, perquè d'entrada no ens ho vam plantejar, això de l'ascens, ja ens anava bé estar a Copa Catalunya. Quan surt l'opció la valorem en l'àmbit intern, des de dues vessants, la part esportiva i l'econòmica. Si aconseguíem trobar la manera de tirar endavant, perfecte. Vam parlar amb l'Ajuntament, amb la Diputació, i amb el nostre patrocinador, Sol Gironès. Tothom ens va dir que estava disposat a col·laborar, i aquí estem, confeccionant ja la plantilla.

Qui serà l'entrenador?

L'estem lligant. En teníem un de molt emparaulat però depenia d'un tema laboral i no ha sigut possible. Estem parlant amb gent de fora. En Joan Ferrer, fins ara l'entrenador, es posarà de segon, coordinant tot el tema logístic.

No li hauria agradat a Ferrer entrenar a EBA?

Teníem clar que tota la feina que comporta fer el salt no se l'ha podia menjar una sola persona. Va ser una de les coses que vam parlar, ell de seguida ho va plantejar, que calia buscar algú amb experiència a la categoria de primer entrenador i que ell ja faria de segon. Segur que esportivament ens faria il·lusió a tots portar aquest projecte però ell és un home de club i on pot donar millor un cop de mà és fent-ho d'aquesta manera.

Quin serà l'objectiu?

Si jugar a Copa Catalunya ja era un somni per al Bisbal, fer-ho a l'EBA no sabria com descriure-ho. L'objectiu ha de ser gaudir-ho i intentar salvar tot el que poguem. Ens mou continuar posant la Bisbal com a punt de referència esportiu i de bàsquet al Baix Empordà i Girona. Ara bé, no deixarem tirada la gent de la Bisbal, també tindrà el seu lloc a l'equip i al club. Tenim clar que no per vestir un sant en desvestirem un altre.

Pateixen per si la crisi sanitària els impedeix posar públic al pavelló?

La campanya de socis té el valor afegit que permetrà a l'afició reservar el seu seient, no volíem deixar tirats els socis més fidels, i ara ja no passarà allò que si fas tard potser t'has de quedar dret a la grada. Amb el tema de la covid-19 tot és incertesa. Des de l'Ajuntament, que és qui ens marca directrius més de prop, no hem rebut cap restricció, de fet encara no han començat lligues i potser ni s'ho han plantejat. Els hem explicat la campanya de socis i no hem tingut cap comentari negatiu. Ens faria ràbia jugar a EBA amb el pavelló buit, no tindria cap sentit. Hem volgut pujar per la gent. Al pavelló Vell hi podem posar unes 250 persones, a la grada, que amb cadires a peu de pista podrien arribar a ser 350.

Hi haurà estrangers a la plantilla com Hopewell o Walker?

Primer estem mirant si hi ha gent de Girona disposada a venir però no ho descartem. Fa dues temporades en Terry (Hopewell) ens va sortir molt bé, hi mantenim contacte i fins i tot ens havíem plantejat recuperar-lo però juga a França dues categories per sobre d'EBA, amb unes bones condicions. Nosaltres volíem que el Bisbal li fos un trampolí. Potser ens plantegem dur algú de fora per al joc interior, però si tu fas un equip amb tot jugadors de fora no té cap sentit, perdríem l'ADN. Som conscients que l'exigència és alta a EBA i que potser haurem d'ampliar el radi a l'hora de buscar jugadors, tot i que ara mateix estem negociant amb un parell de Girona.