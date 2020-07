El Leganés envia virtualment l'Espanyol a Segona

El Leganés, amb un gol de Silva al minut 53, ha agitat un partit molt gris per part dels dos conjunts al RCDE Stadium i ha deixat sense punts l'Espanyol, que actualment està a onze de la permanència i a un pas de certificar matemàticament el descens a Segona Divisió.

Les urgències eren clares per a tots dos conjunts. També la por a fallar. El xoc ha començat sense riscos, amb un ritme lent, calibrant les opcions i esperant l'error del rival. El Leganés, amb línia de cinc al darrere, ha cedit part del protagonisme a l'amfitrió, que intentava buscar forat a la muralla d'Aguirre.

Els dos equips tenien dificultats per crear perill a l'àrea rival. El Leganés temptejava l'àrea de Diego López amb centres laterals i algun tret aïllat de Siovas. A l'Espanyol, Raúl de Tomás, que ha patit un cop al cap, no trobava el camí de l'àrea. No hi havia sensació de perill al RCDE Stadium.

Només Wu Lei ha posat una mica d'emoció en el descompte de la primera meitat. L'extrem xinès ha tingut una ocasió molt clara després d'una centrada lateral, però la defensa del Leganés ha impedit una rematada molt perillosa per a Cuéllar. Cap dels equips ha pogut trencar l'equilibri al marcador en els 45 minuts inicials.

A la represa, la trobada s'ha agitat. Wu Lei seguia sota els focus i ha pogut marcar un gol que el col·legiat ha anul·lat per un ajustat fora de joc. Minuts després, Rubén Pérez ha provat fortuna amb una fuetada desviada, però ha estat Jonathan Silva qui s'ha emportat el premi al feu blanc i blau.

El futbolista ha signat l'únic gol del xoc en el minut 53 després de desfer dels dos centrals de l'Espanyol. Diego López no ha pogut fer res per evitar el 0-1. En la següent acció, Raúl de Tomás ha intentat empatar el partit de falta directa, tot i que Cuéllar ha estat atent al tret.

Rufete ha mogut la banqueta buscant solucions i ha apostat per un doble canvi ofensiu: han entrat Vargas i Calleri per Wu Lei i Pedrosa. El quadre català, tocat pel gol visitant, ha anat recuperant el domini de la pilota de mica en mica, però no ha arribat a inquietar el Leganés, que gaudia del seu avantatge en el lluminós sense riscos.

Raúl de Tomas ha tingut una de les oportunitats més perilloses per als seus, però el gol ha estat anul·lat per fora de joc en el 70. Els compassos finals han transcorregut sense excessives opcions per a l'Espanyol, amb un menys després de l'expulsió de Calleri.

En el descompte, el Leganés s'ha tancat enrere i ha aguantat. Fins i tot ha espantat en alguna contra.