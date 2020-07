Mercedes no té rival al GP d'Àustria

L'equip Mercedes va aprofitar ahir el primer Gran Premi de Fórmula 1 de la temporada a Àustria per mostrar la seva superioritat, sense rival a la classificació, amb Valtteri Bottas i Lewis Hamilton aconseguint la primera i segona posicions respectivament. Carlos Sainz (McLaren) sortirà vuitè (15.10, Movistar).

Com ja van avisar als entrenaments lliures, el primer dia va dominar Mercedes. Després de més de tres mesos d'aturada pel coronavirus, Botas va quedar-se amb la pole amb un temps d'1:02.939,12 mil·lèsimes millor que un Hamilton que no va aconseguir millorar el seu crono a la Q3. Bottas va sortir de la pista a l'última volta, però Hamilton, que busca el seu setè títol de campió del món, no va treure-li la pole, a causa de la pols que va aixecar el seu company sortint de la pista.

Per la seva part, no per esperat va deixar de ser contundent el mal paper de Ferrari. La Scuderia, que deia no estar on volien, va veure com Sebastian Vettel es quedava fora de la qualificació a la Q2, onzè. Mentre que Charles Leclerc va estar a punt de quedar eliminat amb el desè lloc i a la Q3 només va saber ser setè, tot i haver aconseguit la pole l'any passat. Max Verstappen (Red Bull) sortirà tercer i en vuitena posició, Carlos Sainz. El madrileny, que l'any vinent correrà amb Ferrari, va poder confirmar la lluita amb els equips de la seva guerra.