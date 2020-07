el proper rival Djukic té les baixes d'Aitor García i Molinero per rebre demà el Girona

L'Sporting, que va caure dijous a Almeria al minut 90 (1-0), disposarà d'un dia més de preparació per al partit de demà que el Girona, que tot just divendres tombava el Saragossa també per la mínima a l'estadi. El tècnic Djukic té dues baixes per targetes, les d'Aitor García en atac i la de Molinero al darrere. Per contra, recupera Damián Pérez després de complir la jornada passada un partit de suspensió. En l'apartat mèdic, Hernán Santana prossegueix amb la recuperació de la gonàlgia que pateix, mentre que Bogdan, amb l'auxili d'unes plantilles específiques, s'ha sumat parcialment a l'equip, i anirà ampliant la càrrega de treball. Avui els asturians faran el darrer entrenament a Mareo.