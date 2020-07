Una Segona B per definir

Les hores i els dies passen volant sense que a Segona Divisió B sàpiguen com serà el calendari. «Tres de juliol. Estaria bé que poguéssim planificar la temporada. Seguim en els llimbs...», deixava anar Raúl Garrido el divendres passat. I és que fins ara a la categoria de bronze tot són especulacions sobre el seu futur immediat. La pròxima temporada el futbol no professional viurà una revolució amb un nou format que dividirà la Segona B en cinc grups de 20, que alhora es repartiran en 10 subgrups de 10 i jugaran diferents fases per decidir els ascensos, descensos i permanències, segons va avançar AS. Després de saber per on aniran els trets, només falta la confirmació oficial de la RFEF amb la data d'inici de la competició. Si no, ni l'Olot ni el Llagostera poden planificar una pretemporada que haurà de ser exigent tenint en compte els gairebé quatre mesos d'aturada i que la primera volta serà frenètica amb 18 partits per a cadascú. Com a tots els clubs, el temps se'ls tira a sobre.

«Oficialment, ningú ens ha dit res. S'ha comentat que la Lliga començaria a mitjan octubre, però encara no tenim cap confirmació. És una situació realment complicada a l'hora de gestionar, per exemple, la pretemporada. La començarem en funció de la data d'inici de la Lliga, però hem de començar a lligar els amistosos. Tota aquesta planificació balla i és difícil poder-ho gestionar. No s'entén estar a principis de juliol i no saber encara quan començarem. Han de prendre decisions d'una vegada perquè no poden avisar-nos amb poc marge de temps. Els equips hem de tenir el dret a organitzar-nos amb temps i no haver d'anar a última hora», comenta el director esportiu de l'Olot, Sergi Raset. Per la seva part, l'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina, també creu necessari que la RFEF anunciï una data: «Aniria bé saber-la per planificar tots els partits amistosos, començar els entrenaments, tenir el camp a punt... Com més aviat ho sapiguem, molt millor».

Tot i així, els dos clubs gironins fa temps que treballen als despatxos per enllestir la plantilla i tenir l'equip a punt tan bon punt se sàpiga l'inici de la competició. «Independentment de quan comencem, anem amb la mentalitat de sempre i intentem treure el màxim rendiment als pocs recursos que tenim. Estem confeccionant la millor plantilla possible dins de les nostres possibilitats», apunta Alsina. El mateix està fent l'Olot, que ja s'ha assegurat la continuïtat de bona part del bloc i ha confirmat a 17 futbolistes per a la temporada vinent. Segons Raset, «vam posar-nos a treballar de seguida que la Federació va donar per acabada la temporada. De fet, feia temps que la planificava amb l'objectiu de donar continuïtat al grup perquè tenim clar el projecte. La competició es va tallar tot just quan l'equip es trobava en el seu millor moment, amb bon joc i resultats positius. La idea és donar continuïtat a aquest grup perquè encara hi ha marge de millora amb petites incorporacions». Sobre el nou format, que tindrà una fase d'ascens a Segona, a Segona B Pro i una altra de descens, Raset creu que «s'espera una competició un pèl més curta, amb equips de proximitat que tenen pressupostos molt alts. És difícil fer-se una idea fins que no sigui oficial». Alsina entén que «la Federació intentarà fer el millor per a tots» i que «haurem de competir com mai perquè quan acabi l'any podem estar a 4 categories diferents: Segona, Segona B Pro, Segona B o Tercera. Hi haurà molt en joc».