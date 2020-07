El Barça es nega a llançar la tovallola guanyant a Vila-real

El Barça es nega a llançar la tovallola. Sap que revalidar el títol de Lliga és molt complicat. El temps s'escurça, les oportunitats s'esgoten i el Reial Madrid no afluixa. Pesen les ensopegades al camp del Celta i la setmana passada amb l'Atlètic a casa. Dos empats, sumats a la ratxa victoriosa del conjunt blanc, que han eixamplat la diferència entre uns i altres. Sobretot ahir, quan el líder s'escapava a set punts imposant-se a Bilbao i als de Quique Setién no els quedava més remei que guanyar a Vila-real. Una plaça difícil. Sempre ho ha sigut. Però el Barça va oferir una bona imatge i els gols van arribar. Va acabar guanyant per mantenir la diferència amb el primer a quatre punts. En queden dotze en joc.

L'inici va ser fulgurant, un petit tastet del que vindria en els minuts posteriors. Pau Torres va obrir el marcador, tot i que va introduir la pilota a la seva pròpia porteria intentant tallar sense massa èxit una centrada lateral. 0-1 i el vent que bufava a favor del Barça només començar. Poc va durar l'alegria, perquè Gerard Moreno empatava just abans del quart d'hora de joc, encara que Luis Suárez va aparèixer a temps per tornar a moure l'electrònic. Només s'havien disputat 20 minuts i ja s'havien vist tres gols: 1-2. Quedava el més maco per arribar. Griezmann, a l'ull de la polèmica per haver jugat només uns minuts l'altre dia amb l'Atlètic, va ser titular i Setién el va treure de la banda per donar-li més llibertat. Va respondre a la confiança de l'entrenador amb un golàs al llindar del descans, quan va picar per damunt d'Asenjo una passada d'esperó de Messi. Precisament l'argentí va celebrar el quart de la nit, ja en un segon temps sense massa més història. Però en aquesta ocasió l'àrbitre, a instàncies del VAR, l'acabaria anul·lant per fora de joc. Sí que va tenir validesa el d'un Ansu Fati que va entrar de refresc i va marcar a les acaballes.

Luis Suárez iguala a Kubala

El davanter uruguaià, amb la diana que va aconseguir anit a Vila-real, ja en suma 194 com a jugador del Barça. Els mateixos que havia acumulat Kubala, uns dècades enrere. Així, empata com el tercer màxim golejador blaugrana de tota la història. La classificació la lidera amb molta diferència Leo Messo (630 gols). Just per darrere, ve César Martínez (230).