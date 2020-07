El moment de fer un pas endavant lluny de Montilivi

L'arribada de Francisco ha suposat aire fresc per a un vestidor superat per la pressió i decaigut per la impotència de veure com era incapaç d'acostar-se als llocs d'ascens directe i alhora els rivals pel play-off s'apropaven amb força. El club no veia gens clara la situació i això va fer que ventés un altre cop de timó, el tercer de la temporada, amb la destitució de Pep Lluís Martí i la contractació de Francisco. El nou tècnic va fer bona la dita i es va estrenar amb molt bon peu divendres passat contra el Saragosssa (1-0). Una victòria necessària i, sobretot, unes sensacions que feia temps que no es veien. Solidesa, joc directe, intensitat i fam van permetre als gironins superar el Saragossa, clar candidat a pujar directe. Flor d'un dia? Avui es veurà. El Girona visita el complicadíssim camp de l'Sporting amb la missió de millorar uns números pèssims com a visitant i aconseguir una victòria que permeti confirmar el pas endavant fet divendres. Tres punts suposarien una glopada gegant de moral i confiança en aquesta recta final de temporada; empatar no seria dolent per continuar fent camí cap al play-off però caure avui tornaria a fer encendre les alarmes i obligaria a estar ben atents al retrovisor per on venen embalats una bona colla d'equips.

Francisco recupera Christian Rivera, un cop complerta la sanció, i Jairo Izquierdo, baixa contra el Saragossa per motius personals. Les seves altes van fer que Santi Bueno i el jove Kebé no es desplacessin a Gijón. L'objectiu a terres asturianes el va deixar ben clar ahir Francisco: guanyar. Tant és si s'encadenen dues victòries, si l'equip a fora no és fiable o si hi ha la possibilitat d'acostar-se a l'ascens directe; la mentalitat del tècnic andalús és la de no pensar més enllà del partit que toca. De moment, contra el Saragossa va funcionar. Això sí, ahir l'Osca va perdre...

Més enllà de l'engrescament que s'ha generat a l'entorn -també és veritat que en futbol pot passar de tot-, el Girona primer ha de ser un equip fiable també fora de casa. Amb un partit no n'hi ha prou per saber si el Girona de cop i volta s'ha convertit en un súper equip. Calen més proves i, bàsicament, resultats. L'examen d'avui a Gijón confirmarà si l'equip ha fet un clic i s'ha activat o bé torna a ser el conjunt fràgil i vulnerable que col·lecciona misèries lluny de Montilivi durant tota la temporada.

S'albiren canvis a l'onze titular en una setmana d'allò més exigent amb tres partits (avui a Gijón, dijous contra l'Almeria i diumenge a Lugo). No descansarà Stuani perquè és el factor determinant d'un equip del qual Francisco vol que en surtin altres jugadors resolutius. Samu Sáiz n'és un i Borja García, un altre. Tot i això, un dels dos podria començar d'entrada a la banqueta. L'asturià Rivera podria recuperar un lloc a l'onze en substitució de Gumbau o Granell mentre que Valery pot deixar Aday a la banqueta. En definitiva, Francisco sembla més obert que Martí a retocar l'onze titular.

Mentrestant a Gijón somien amb un bon resultat que permeti a l'Sporting ficar-se de ple en la lluita pel play-off. Els asturians tenen 49 punts, a 6 dels gironins, que ocupen el sisè lloc. Miroslav Djukic no pot comptar amb dos homes titulars avui per sanció: el lateral dret Molinero i el mitjapunta Aitor García, autor del gol de l'Sporting a Montilivi a la primera jornada de Lliga aviat farà un any (1-1). Els asturians, a més a més, tenen les baixes per lesió de Bogdan Milovanov i Hernán Santana.

La d'avui serà la novena vegada que el Girona visiti el Molinón durant la seva història entre partits de Segona i Copa del Rei. Fins ara, el conjunt gironí mai ha aconseguit la victòria a Gijón. Els enfrontaments s'han saldat amb 7 derrotes i un únic empat (1-1), precisament en l'última visita (14-15) amb gol gironí de David Juncà en l'afegit.

D'altra banda, la Federació va fer oficials els àrbitres de la propera jornada, en què el Girona rebrà dijous a Montilivi l'Almeria. L'encarregat de dirigir el partit serà el castellano-lleonès De la Fuente Ramos amb el canari Pulido Santana al VAR. Per a aquest partit, l'Almeria tindrà la baixa d'Ivan Balliu. El lateral de Caldes de Malavella va ser expulsat dissabte contra el Tenerife i no jugarà.