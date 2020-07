El Reial Madrid fa un pas més cap al títol gràcies a un penal a San Mamés

El Reial Madrid va fer ahir un pas gairebé definitiu cap a la conquesta del títol de Lliga després d'imposar-se, gràcies a un nou gol des del punt de penal obra de Sergio Ramos, al camp de l'Athletic Club. Sense brillar i un altre cop en un duel esquitxat per la polèmica, els de Zidane posaven encara més pressió al Barça, que hores després havia de jugar a Vila-real. «Estic ja cansat que diguin que guanyem gràcies als àrbitres», va etzibar el tècnic Zinedine Zidane a la sala de premsa, un cop acabat el partit.

Però el cert és que de nou, els onze metres van desembussar l'equip madridista, al qual li va costar un munt superar la defensa d'un Athletic ben posicionat al damunt del terreny de joc. Després de la lesió de Yeray, tant Benzema com Rodrygo van tenir un parell d'oportunitats però no van estar encertats. No va ser fins al minut 73 quan un penal comès sobre Marcelo va permetre a Ramos fer el definitiu 0-1. Els locals, però, reclamarien també una pena màxima a l'altra àrea per una jugada molt similar en què Ramos va trepitjar Raúl García. Aquest cop, el VAR no el va veure i el marcador no es va moure.