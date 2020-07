El Llagostera renova el veterà migcampista David García i ja té 14 jugadors

El migcampista David García continuarà una temporada al Llagostera, on va arribar el passat estiu i estava sent un dels jugadors més utlitzats per Oriol Alsina abans de l'aturada de la competició pel coronavirus. Així, entre entre les renovacions i els fitxtges de Julen Monreal i Andreu Guiu, el Llagostera ja compta amb 14 jugadors confirmats: Pitu Comadevall, Christian Dieste, Gil Muntadas, Marcos Pérez, Aimar Moratalla, Kuku Kanteh, Sascha Andreu, Lucas Viale, David Bigas, Andreu Guiu, Julen Monreal i David García.