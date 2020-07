El tennis femení es reprèn amb un torneig d'alt nivell a Platja d'Aro

Preocupats pels efectes que el confinament podia provocar als tennistes espanyols quan es pogués reprendre la temporada, després de quatre mesos d'inactivitat, des de la Federació Espa­nyola es va decidir organitzar la Lliga MAPFRE, un circuit de tornejos que servirà com a posada a punt abans de reprendre les competicions internacionals. En la categoria femenina, el primer, el que representarà la represa de l'activitat, es jugarà al CT d'Aro entre el 15 i el 19 de juliol, amb un cartell d'altíssim nivell i 24.000 euros en premis. Perdut aquest 2020, pels efectes del coronavirus, el torneig femení de la Bisbal, benvingut sigui aquest altre campionat, el primer d'una lliga que també passarà pel CT Castelló (22 a 26 de juliol) i al CT Els Gorchs de les Franqueses del Vallés.

La competició es va presentar ahir a l'Ajuntament de Platja d'Aro amb un cartell de luxe amb dos Top 100, la suïssa Jil Betlem Teichmann (núm. 63) i Sara Sorribes (núm. 83), com a caps de cartell. També hi seran la gironina Aliona Bolsova (núm. 102) i Lara Arruabarrena (núm. 149). A la presentació hi van assistir la gironina Nora Ayala i Clàudia Hoste, dues tennistes emergents que van explicar la «duresa» del confinament per allò de no poder continuar els seus plans d'entrenaments, i la seva «il·lusió» per poder reprendre el ritme de competicions.

Teledeporte oferirà en directe les dues semifinals de dissabte i la final de diumenge dels tres tornejos. L'entrada serà gratuïta, però limitada a un aforament de 350 espectadors. El CT d'Aro ha pres totes les mesures de seguretat i facilitarà guants, gels i mascaretes als espectadors i participants, segons van posar de manifest els seus responsables.

«Tenim un quadre absolutament excepcional, equiparable a un torneig internacional que dins l'ITF World Tour podria ser un 100.000 dòlars. Sara Sorribes, Aliona Bolsova... de les 25 millors tennistes espanyoles en tenim 21», van explicar des de la Federa ció. Per la seva banda, Carles Sastre, delegat de la Catalana a Girona, va voler posar en consideració que el torneig «arriba en un moment històric i té molt de valor que el CT d'Aro s'hi hagi volgut llançar». «És una gran oportunitat per a les tennistes de casa», va assegurar. Les jornades de partits es començaran a partir de les cinc de la tarda i s'allargaran fins la nit. L'objectiu és que el públic pugui gaudir de les instal·lacions del CT d'Aro, amb piscina i restaurant, veient tennis femení d'alt nivell.