Renault confirma la tornada de Fernando Alonso a la Fórmula 1 el 2021

L'escuderia Renault ha confirmat a través d'un tuit la tornada de Fernando Alonso a l'equip amb el qual es va proclamar dues vegades campió del món de Fórmula 1.





@alo_oficial @OconEsteban

El pilot espanyol formarà part de l'equip gal en la temporada 2021 al costat del francèsAlonso torna on ja va militar durant dues etapes (2003-06 i 2008-09) i ocuparà a partir de 2021 la vacant de l'australià Daniel Ricciardo, que la pròxima temporada marxarà a McLaren per a omplir el lloc que deixa Carlos Sainz amb la seva marxa a Ferrari.Alonso portava fora de la Fórmula 1 des de 2018, quan va tancar la seva segona etapa a McLaren, i acompanyarà a Carlos Sainz com pel que fa a representació espanyola a la graella.L'asturià va decidir marxar de la Fórmula 1, acumulant 17 temporades en la categoria regna de l'automobilisme amb un balanç de dos títols mundials, 32 victòries, 22 'poles' i 97 podis. Un retir temporal que, com va anunciar Renault aquest dimecres, conclourà l'any vinent.