Setién: «La constància que tinc des del club és que estan satisfets amb la feina»

El derbi d'aquesta nit al Camp Nou (22.00, Movistar LaLiga) serà d'extrems. El Barça ha de guanyar per mantenir les seves opcions al títol davant d'un Espanyol que, en el cas de no fer-ho, perdrà la categoria després d'una temporada per oblidar. L'equip de Quique Setién va aconseguir una important victòria a Vila-real (1-4) en el que segurament sigui el millor partit del curs. Els 3 punts van donar aire al tècnic càntabre, que per fi va semblar donar amb la tecla i els blaugrana van signar un solvent exercici davant d'un dels grans equips de la Lliga. Mentre que les aspiracions dels pericos estan a les antípodes. Els blanc-i-blaus afronten un dels derbis més dramàtics dels darrers anys, ja que poden certificar contra el Barça i al Camp Nou el seu descens matemàtic a Segona divisió, un escenari del qual difícilment escaparan.

El Barça, amb quatre partits per davant, no pot cedir més si no vol deixar-se les seves opcions a guanyar la Lliga, una competició que va reprendre sent líder i ara està a quatre punts del Reial Madrid. A la llista de convocats dels blaugranes segueixen de baixa per lesió els defenses Junior Firpo i Samuel Umtiti, així com el migcampista holandès Frenkie de Jong, que evoluciona favorablement d'una lesió de soli i podria tornar la setmana que ve a l'equip després que ahir ja s'entrenés amb el grup. «La constància que tinc des del club és que estan contents amb la feina que fem i això és en el que m'he centrat. No visc al dia, intento veure les coses amb una mica de perspectiva», va explicat Setién ahir en la roda de premsa prèvia al partit. L'entrenador va afirmar que «hi ha hagut moltíssimes coses al marge dels gols que estem fent bé i amb les que estem tremendament satisfets». En aquest sentit, va comentar que «aquest és el circ, ho accepto, però no em convenceu en el fet que l'equip ha estat malament. Jo tinc el meu criteri després d'analitzar tots els partits i minuts jugats; partits en què hem fet les coses molt bé n'hem tingut molts».

Setién també va aprofitar l'ocasió per avaluar l'ús del VAR, un element que, tot i considerar que no s'està utilitzant de forma «unificada», no culpa dels mals resultats de l'equip o de les victòries de el Reial Madrid. El tècnic va catalogar al VAR d'«eina extraordinària» que no s'està utilitzant «de la millor manera». «Sempre hi ha un equip en un moment puntual que es veu beneficiat i un altre perjudicat», va dir.

Respecte al partit d'avui, Setién va manifestar que «no tenen res a veure amb el moment que travessi cada equip. No és el Barça el que enviarà a l'Espanyol a Segona divisió, això és una conseqüència d'un procés durant tot l'any».

De l'altra banda, els futbolistes de l'Espanyol van reconèixer públicament que aconseguir la permanència a Primera és pràcticament una utopia. De totes maneres, el vestidor periquito està disposat a millorar la seva imatge, tocada després de la derrota contra el Leganés, i no renuncia a res en el feu del seu etern rival. Els precedents entre els dos conjunts són absolutament favorables al conjunt blaugrana: en les deu últimes visites de l'Espanyol al Camp Nou, el balanç és de deu victòries per a l'equip amfitrió amb marcadors especialment voluminosos. La victòria més recent de l'Espanyol al Camp Nou va ser a la temporada 2008-09. Rufete no podrà comptar amb el davanter argentí Jonathan Calleri, per sanció..