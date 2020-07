Chen Yansheng: «La màxima responsabilitat del mal resultat esportiu és meva»

El president de l'Espanyol, Chen Yansheng, ha afirmat aquest dijous que "la màxima responsabilitat del mal resultat esportiu" de l'equip aquesta temporada, descendit a Segona divisió, és seva i ha demanat els seus "més sinceres i profundes disculpes a l'afició i els seguidors que es preocupen per l'equip".





El mandatari blanc-i-blau no ha amagat, en un comunicat facilitat per l'entitat catalana, que ara"La temporada 2019-20 ens la vam plantejar com un repte il·lusionant i hem fracassat. Això és molt dolorós, però no perdem l'esperança i la il·lusió", ha afegit.Chen Yansheng ha afirmat que promourà "de manera contundent" el desenvolupament de club. "Amb esforços incessants i treball dur, l'equip tornarà a la màxima categoria, el lloc on mereix estar per història", ha dit. En aquest sentit, el dirigent va augurar el retorn a Primera "d'un Espanyol molt més fort".El president ha destacat motius per tenir esperança de cara al futur: "Disposem d'una bona situació financera i uns grans actius com són un estadi modern, una Ciutat Esportiva, un gran futbol base i, sobretot, el nostre millor actiu, l'afició que serà determinant per tornar a aconseguir èxits ".