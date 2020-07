Èric Jiménez és el primer reforç del Sol Gironès Bisbal per jugar a la Lliga EBA

L'aler gironí Èric Jiménez (1.88, 29 anys) és el primer del fitxatge del Sol Gironès Bisbal Bàsquet per estrenar-se la propera temporada. Jiménez té molta experiència a la categoria, sis temporades consecutives al Quart fins que va plegar ara fa un any, i també va jugar a LEB OR amb el Sant Josep Girona.

Amb l'arribada de Jiménez, el Bisbal incorpora la seva primera cara nova després de confirmar que jugadors com Marc Sansabrià, Marc Mateu, Àxel Poch, Guillem Planas i Dídac Poch continuaran a l'equip. Joan Ferrer no continuarà a la banqueta i passarà el segon entrenador.