L'aler de Ripoll Xavi Rabaseda canvia Canàries per Burgos

El Gran Canaria va anunciar ahir que el gironí Xavi Rabaseda no continuarà en el club illenc, on ha jugat les últimes cinc temporades, i va signar per un temporada amb el San Pablo Burgos. L'aler de Ripoll va arribar a Canàries després de formar-se en el bàsquet base del Barça.