Chen: «La responsabilitat del descens és meva»

L'Espanyol va certificar dimecres passat al Camp Nou el descens a Segona 27 anys després, un cop terrible per a l'entitat i l'afició, que en acabar la temporada passada celebrava la seva classificació per a una competició continental. «La campanya 2019-20 ens la vam plantejar com un repte il·lusionador i hem fracassat. Això és molt dolorós, però no perdem l'esperança i la il·lusió», va explicar ahir el president, Chen Yansheng, assumint «la màxima responsabilitat del mal resultat esportiu».

L'equip és actualment l'últim a la taula. Des de fa mesos, veure els periquitos a la zona vermella ha estat habitual i els moviments del club no han evitat el desastre: quatre entrenadors, dos directors esportius i dos directors generals en la mateixa temporada.

David Gallego va ser el primer tècnic. Després d'un inici tortuós, va arribar Pablo Machín. Tampoc va funcionar i el club va apostar per Abelardo Fernández. L'asturià no va evitar la caiguda lliure. En un moviment a la desesperada, el llavors director esportiu, Francisco Joaquín Pérez Rufete, va compaginar el seu càrrec amb el d'entrenador. El president ha mogut peces sense èxit. Els dos directors generals, el corporatiu, Roger Guasch, i l'esportiu, Òscar Perarnau, van ser destituïts. A més, es van realitzar canvis a l'estructura esportiva. Josep Maria Durán és el nou i únic director general de l'Espanyol.

La gestió esportiva ha estat irregular des de l'inici. El club es va afeblir amb la venda de Borja Iglesias i Mario Hermoso i va confiar en una plantilla que ha demostrat merèixer el descens. No ha funcionat l'enorme aposta econòmica en el mercat d'hivern. Els blanc-i-blaus van realitzar una inversió rècord de 40 milions d'euros per Raúl de Tomás, Leandro Cabrera, Embarba i Oier. L'Espanyol obre ara un període de reflexió i remodelació profunda amb un pressupost de gairebé 50 milions a Segona. A la banqueta sonen els noms de Pacheta (Elx), Pipo Baraja (Tenerife) o Andoni Iraola (Mirandés).