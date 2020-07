Chelsea o Bayern, rivals del Barça si va als quarts de la Champions

El guanyador de l'eliminatòria entre el Barça i el Nàpols s'enfrontarà al vencedor de la confrontació entre el Bayern de Munic i el Chelsea en els quarts de final de la Lliga de Campions, la fase final de la qual es disputarà a Lisboa a porta tancada, segons el sorteig que va tenir lloc ahir a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa).

«És un desavantatge, un partit com aquest, amb una grada plena donant suport al seu equip, influirà. Això és el que hi ha. Tant és que em queixi, no hi ha solució. És una pena que hagi passat això, però ara acceptem el que toca i res més», comentava Quique Setién en referència a la tornada dels vuitens de final contra el Nàpols a porta tancada, després de conèixer els possibles rivals als quarts, Bayern o Chelsea, en el cas que els blaugranes superin l'eliminatòria defensant l'1-1 aconseguit a l'anada. «Pots analitzar, potser, algun dels possibles rivals, però el primer és centrar-nos en el partit del Nàpols que és vital, i quan arribi el moment ho afrontarem», va afegir.

Setién, que va reiterar que els pronòstics són «hipòtesis que no condueixen a res», va valorar també l'aturada a la qual s'haurà de sotmetre l'equip en acabar la lliga, i és que entre la fi d'una competició i l'inici d'una altra passaran 20 dies.

«Mai sabrem que era millor. Potser era millor continuar jugant donant una setmana de marge i no jugar diumenge-dimecres amb tres dies de diferència. Encara que uns dies de descans potser vindrien bé també, serà una petita loteria», va concloure el càntabre.

Els partits de tornada als vuitens es disputaran entre el 7 i el 8 d'agost als respectius camps locals. A banda del Barça, el Reial Madrid també té pendent l'eliminatòria davant del Manchester City a l'Etihad Stadium després de perdre 1-2 a l'anada. Si surten vencedors, els de Zidedine Zidane es veuran les cares amb els guanyadors de l'Olyimpique de Lió-Juventus. A partir dels quarts, que es jugaran entre el 12 i el 13 d'agost, es disputaran sis eliminatòries, a partit únic, i la final, totes elles amb pròrroga i penals si fossin necessaris, a la capital portuguesa. A més a més, el sorteig va voler que hi hagi la possibilitat d'un hipotètic clàssic a les semifinals.

Qui ja té més clar el camí a la Champions és l'Atlètic de Madrid, que després d'eliminar el vigent campió Liverpool, s'enfrontarà al Leipzig als quarts. En el cas de guanyar als alemanys, el seu rival a les semifinals serà el vencedor del duel entre l'Atalanta i el Paris Saint-Germain, una oportunitat d'or per plantar-se a la seva quarta final de la competició continental.

«Segurament serà un partit competit amb 50 per cent de possibilitats per als dos d'avançar. Ens fa molta il·lusió i tenim molt d'entusiasme per estar als quarts. Intentarem preparar el partit de la millor manera. Ens ha tocat un equip que ha fet una temporada magnífica a la Bundesliga, va dir l'entrenador matalasser, Diego Pablo Simeone.