El Cadis perd i deixa escapar el primer «matx-ball» per pujar

El Cadis no va poder celebrar ahir l'ascens a Primera Divisió malgrat tenir tota la festa a punt. El conjunt andalús en feia prou amb un empat després de la derrota a la tarda de l'Osca a Santander. Tot i tenir-ho tot a favor, el conjunt d'Álvaro Cervera es va veure superat per un Fuenlabrada (0-1) que entra de ple en la lluita pels play-off. El Cadis podria pujar avui si el Saragossa no guanya l'Oviedo. Si no, divendres a Montilivi ho tornarà a intentar.