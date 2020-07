Hamilton lidera sota la pluja seguit de Verstappen i Sainz sortirà tercer al GP d'Estiria

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va aconseguir la pole per al Gran Premi d'Estiria, la segona cita del Mundial de Fórmula 1, i sortirà des de la primera fila seguit del neerlandès Max Verstappen (Red Bull). El madrileny Carlos Sainz (McLaren) ho farà des de la tercera posició, després d'obtenir ahir la seva millor classificació fins al moment a la parrilla en una sessió marcada per la pluja. El vigent campió Hamilton va endur-se el premi amb un temps de 1:19.273 gràcies a l'habilitat que va tenir per superar la incertesa de l'aparició del xàfec i una virolla a última hora de Verstappen. Per la seva part, Ferrari, va tenir una jornada nefasta amb Vettel i Leclerc sortint 10è i 11è, respectivament.