El novell Juanfran torna la fe a un Lugo que veu factible la salvació

Si a Girona l'efecte Francisco ha suposat llum i esperança per a una afició que veia com les altíssimes aspiracions del club no s'estaven complint, a Lugo, Juanfran García ha aparegut com el salvador. L'exjugador del València i del Saragossa, entre d'altres, ha començat d'allò més bé la seva carrera com a entrenador i de moment amb dues victòries Numància i Ponferradina) i un empat (Alcorcón) ha aconseguit mantenir viu un Lugo, a qui molts donaven per mort no fa gaire. Juanfran és el tercer entrenador de la temporada del Lugo després d'Eloy Jiménez i Curro Torres. El valencià no va fer ahir la conferència de premsa oficial de prèvia del partit contra el Girona.