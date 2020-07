segon lloc L'Osca s'immola a Santander i anima l'ascens directe

L'Osca va disparar-se un tret al peu ahir a la tarda a Santander on va caure per la mínima (1-0) contra el Racing, cuer i ja descendit matemàticament. Els aragonesos, molt nerviosos, no van poder remuntar el gol de Guillermo a la primera part i van acabar cedint. La derrota obre la porta al fet que el Saragossa pugui avançar-lo avui i recuperar la plaça d'ascens directe si és capaç de superar l'Oviedo a La Romareda. També l'Almeria recuperaria totes les opcions si venç el Rayo. I fins i tot el Girona entraria al quartet d'aspirants si guanya avui. Un triomf a Lugo situaria els gironins a 2 o 3 punts de l'ascens directe.